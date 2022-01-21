تحضيرًا لكأس آسيا.. الأخضر الأولمبي يفتتح الاثنين معسكر قطر

يقيم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم معسكرًا إعداديًّا في دولة قطر خلال الفترة من 23 يناير إلى 2 فبراير؛ وذلك في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.



ويحل "الأخضر" خلال معسكره بالدوحة ضيفًا على منتخب قطر في مباراتَيْن تجريبيتَيْن.



واستدعى المدير الفني للمنتخب سعد الشهري (25) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم كالآتي: نواف العقيدي، عبد الرحمن الصانبي، عبد الرحمن البوق، نواف بوشل، مهند الشنقيطي، حسان التمبكتي، مخير الرشيدي، نايف عسيري، نايف الماس، وليد الأحمد، سعد بالعبيد، منصور الشمري، إبراهيم محنشي، منصور البيشي، بدر منشي، حامد الغامدي، زياد الجهني، أحمد الدحيم، تركي العمار، عبد الإله الشمري، حسين العيسى، أيمن يحيى، هيثم عسيري، عبد المحسن القحطاني ومحمد مران.



ومن المقرر أن يفتتح الأخضر تحت 23 عامًا تدريباته على الملعب الرديف لملعب الملك فهد الدولي الاثنين المقبل قبل السفر إلى الدوحة مساء لبدء المعسكر الإعدادي.