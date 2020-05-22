فحص أكثر من 1600 شخص من الداخلين والخارجين بـ"الداير"

ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره

ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها "صحة جازان" للوقاية من فيروس كورونا، ومنع انتشاره بالمنطقة، قامت إدارة شؤون المراكز الصحية بقطاع بني مالك بفحص الداخلين والخارجين إلى محافظة الداير ومنها، وبلغ عدد المفحوصين خلال هذا الأسبوع 1610 أشخاص.

كما استهدفت الطواقم الطبية بالقطاع مساكن القاطنين الوافدين بالفحص الحراري، والتوعية الصحية. وبلغ عدد المفحوصين 90 وافدًا.

وفي السياق ذاته، يواصل القطاع الصحي ببني مالك المشاركة بالمرور على مساكن الوافدين ضمن اللجنة المشكَّلة من جهات عدة بالمحافظة؛ وذلك للكشف على مساكنهم للتحقق من توافر الاشتراطات الصحية اللازمة في هذه المساكن.