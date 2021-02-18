"نداي" يقود مباراة الهلال والاتفاق .. وصافرة "البلوي" تضبط مواجهة القادسية والنصر

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء طواقم التحكيم التي ستقود مباريات اليوم الخميس من الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وسيدير الحكم السنغالي ماجيتي نداي مباراة الهلال والاتفاق في الرياض, فيما يدير الحكم فيصل البلوي مباراة القادسية والنصر في الخبر. وتقرر أن يدير الحكم محمد البريدي مباراة الفيصلي وضمك في المجمعة, على أن يدير الحكم محمد القرني مباراة القمة بين التعاون والاتحاد.