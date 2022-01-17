السديس: متابعة الإجراءات الاحترازية ضرورة من أجل صحة قاصدي الحرمين الشريفين

لينعموا ببيئة صحية وإيمانية ويؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة وذلك وفق توجيهات ولاة الأمر

أوصى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بأهمية الحرص والتشديد على الإجراءات الوقائية والاحترازية في رحاب الحرمين الشريفين، وذلك من خلال تكثيف الجولات الرقابية، والتأكد من اتخاذ السبل والإجراءات كافة، الموصى بها من وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، والجهات المعنية.

وذلك خلال لقائه مساعد الرئيس العام ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام وشؤون الأئمة والمؤذنين الدكتور سعد بن محمد المحيميد؛ ومستشار الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرّفة ووكيل المسجد الحرام للتخطيط والجودة عبدالحميد بن سعيد المالكي؛ والمشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية عمر بن عبدالعزيز الحميدي؛ والمشرف العام على مكتب الرئيس العام ومدير مكتب الرئيس العام بدر بن صالح آل الشيخ.

وشدّد خلال اللقاء على أهمية الحرص على سلامة قاصدي البيت العتيق لينعموا ببيئة صحية وإيمانية ويؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة، وذلك وفق توجيهات ولاة الأمر -رعاهم الله- في العناية الفائقة بقاصدي الحرمين الشريفين.