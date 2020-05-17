





2

حالة تشمل محافظات عدة وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم

"الأرصاد": عوالق تُرابية وتدنٍّ في مدى الرؤية بالمدينة المنورة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من عوالق ترابية يصاحبها تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

وتشمل الحالة محافظات: الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وخيبر، ويُنبع، وبدر، إضافة إلى وادي الفرع وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.