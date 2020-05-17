"الأرصاد": عوالق تُرابية وتدنٍّ في مدى الرؤية بالمدينة المنورة

حالة تشمل محافظات عدة وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من عوالق ترابية يصاحبها تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

وتشمل الحالة محافظات: الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وخيبر، ويُنبع، وبدر، إضافة إلى وادي الفرع وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المدينة المنورة

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17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441 02:06 PM

حالة تشمل محافظات عدة وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم

"الأرصاد": عوالق تُرابية وتدنٍّ في مدى الرؤية بالمدينة المنورة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من عوالق ترابية يصاحبها تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

وتشمل الحالة محافظات: الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وخيبر، ويُنبع، وبدر، إضافة إلى وادي الفرع وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

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