#لتبقى: صيانة أجهزة التكييف الدورية تخفّض استهلاك الكهرباء

يطيل عمرها .. مرة واحدة كل أسبوعين وبشكل منتظم

نصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بتنظيف مرشح الهواء (الفلتر) الخاص بأجهزة التكييف مرة واحدة كل أسبوعين، وبشكل منتظم.

وبيّن أن تنظيف مرشح الهواء بشكل منتظم، والصيانة الدورية لأجهزة التكييف مرة واحدة في العام يساعدان على تخفيض استهلاك المكيف من الكهرباء، وإطالة عمر أجهزة التكييف.