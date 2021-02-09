"مدني مكة" تحذّر من أجواء ماطرة تستمر حتى 6 مساءً

"الأرصاد" نبّهت لسحب ممطرة ورياح على محافظات عدة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: أضم، والعرضيات، وميسان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وانعدامٍ في مدى الرؤية.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.