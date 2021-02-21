يزيد الراجحي بطل الجولة الثانية من كأس العالم للراليات الصحراوية الباها

محققًا أسرع وقت.. تميز المسار بصعود الكثبان الرملية وقلة المقاطع المستقيمة

توّج أيقونة المملكة العربية السعودية في رياضة السيارات يزيد الراجحي بلقب "باها دبي الدولي 2021" بعد تحقيقه الفوز في ظهوره الأول في الرالي، حيث شكّلت الجولة الثانية من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة من الاتحاد الدولي للسيارات- كروس كانتري باها الذي أقيم في صحراء القدرة على مدار مرحلتين في الفترة ما بين 18 و20 فبراير الجاري، محققًا المركز الأول في الترتيب العام بزمن إجمالي قدره 5: 22: 13 ساعات على متن سيارة تويوتا هايلوكس.

جولة موفقة للبطل السعودي الذي تَصَدّر كلتا المرحلتين محققًا أسرع توقيت؛ واضعًا بذلك بصمته الواضحة والكبيرة في بداية حملته للمنافسة على لقب كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة برفقة ملاحه الأيرلندي المخضرم مايكل أور.

وقد تمكن الثنائي من الفوز في المرحلة الخاصة الأولى التي بلغت مسافتها 192كلم؛ حيث تصدرا المرحلة بأريحية وبفارق20 دقيقة عن السائق الإماراتي خالد القاسمي أقرب منافسيه في الرالي، يوم الجمعة في صحراء القدرة.

أما في اليوم الثاني من الرالي، فقد فتح البطل السعودي المسار أمام المشاركين دون أي صعاب ملاحية ليكمل ما بدأه في المرحلة الأولى؛ محققًا أسرع توقيت في المرحلة الخاصة الثانية التي بلغت مسافتها 194كلم دون أي مشاكل تُذكر، معززًا بذلك صدارته ليحسم بعدها لقب رالي باها دبي الدولي 2021.

وتميز المسار بصعود الكثبان الرملية الكثيرة وقلة المقاطع المستقيمة التي تطلبت الملاحة بعناية وهي من العوامل التي جعلت من الرالي صعبًا رغم تغلبنا عليها.

وأبدى يزيد الراجحي سعادته بفوزه بلقب رالي دبي الدولي قائلًا: "الحمد الله حققنا الفوز في باها دبي الدولي الجولة الثانية من كأس العالم للراليات القصيرة، قمنا بالضغط في المرحلة الأولى بعد أن تصدرنا بفارق مريح، ثم قررنا ألا نضغط في اليوم الثاني وإكمال الرالي بروية".

وتابع الكابتن: "خضنا يومين جيدين، واستمتعنا بالرالي مع أن المسار كان ملئ بالتحدي عبر الكثبان الرملية الذهبية، كانت المراحل رائعة دون أي أخطاء أو مشاكل، وقد قدّم الملاح أداءً مذهلًا (مايكل أور) وكان الفوز حليفنا منذ اليوم الأول ولله الحمد".

وأضاف قائلًا: "أشكر دولة الإمارات على الاستضافة والتنظيم المميز للحدث العالمي تحت ظل تحديات كورونا".

كما توجه الراجحي بالشكر للشريك الاستراتيجي، شركة عبداللطيف جميل للسيارات، وكلاء شركة تويوتا اليابانية العالمية للسيارات في المملكة العربية السعودية على دعمهم ورعايتهم له في مشاركاته في الراليات العالمية والإقليمية.

وأبدى مايكل أور سعادته بالفوز بلقب الرالي قائلًا: "أنا ممتن جدًّا بالعودة بجانب يزيد الراجحي الذي قاد بطريقة مبهرة كعادته، خضنا الرالي بثقة عالية ولم نواجه أي أخطاء ملاحية أو مشاكل في السيارة، يا لها من طريقة جيدة لبدء الموسم الجديد بهذا الفوز".