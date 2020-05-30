١٤٣٣٦ مسجدًا وجامعًا بعسير تستقبل المصلين غدًا

"الغامدي": فرق الصيانة أنجزت التنظيف والتعقيم

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، تجهيز ١٢٣٦٤ مسجدًا و١٩٧٢ جامعًا لاستقبال المصلين بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض، اعتبارًا من يوم غد، مع تطبيق الإجراءات والتدابير المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا والتصدي له.

وقال مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير الدكتور سعود بن عليبي الغامدي: فرق الصيانة أنجزت تنظيف وتعقيم الجوامع والمساجد، وفتح النوافذ وإشراع الأبواب، ووضع علامات التباعد بمقدار مترين وتحديد المسافة بين الصفوف، ورفع المصاحف، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه.

وأضاف: التعليمات الصحية تؤكد عدم السماح بتوزيع المياه والمأكولات والطيب والسواك، مع توفير كافة المستلزمات المطلوبة لضمان سلامة مرتادي بيوت الله.

وأردف "الغامدي": عملية التعقيم شملت الفرش ورفوف وحاملات المصاحف والأرضيات والأبواب والنوافذ من الداخل والخارج والإنارة والجدران الداخلية.

يذكر أن منطقة عسير تضم ١٤٣٣٦ مسجدًا وجامعًا موزعة على جميع مدن ومحافظات المنطقة.