





4

استمرت منذ مغرب الاثنين وحتى قبل منتصف الليل

شاهد.. غزارة الأمطار بـ"داير جازان".. وهذه حقيقة صافرات الإنذار

هطلت الأمطار بغزارة بعد مغرب أمس الاثنين وحتى قبل منتصف الليل، على محافظة الداير شرق منطقة جازان.

وعن حقيقة مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يسمع فيه دوي صافرات الإنذار أثناء هطول الأمطار؛ تؤكد "سبق" عدم صحة ذلك، ولم يتم تشغيلها؛ لافتة إلى أن صوت صافرات الإنذار تم تركيبه على المقطع الأصلي.