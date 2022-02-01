"الفحص المهني" يواصل اختباراته بالمعهد الصناعي الثانوي بالوجه

لعدد من العمالة في مختلف المهن للتأكد من ‏امتلاكهم ‏الكفاءة

يواصل برنامج "الفحص المهني" بالمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الوجه، عقد اختباراته الخاصة بالفحص المهني، لعدد من العمالة في مختلف المهن.

وقال مدير المعهد المهندس صالح عامر الغامدي: إن الاختبار يهدف إلى التحقق من ‏امتلاك ‏العمالة المهنية للمهارات والجودة والكفاءة المعتمدة للإسهام في ‏تطوير مهارات القوى ‏العاملة، وفق مقاييس ‏عالمية لتلبية احتياجات ‏السوق.

وأضاف أن دور ‏المؤسسة قد أسهم في دعم جهود البرنامج الذي يستهدف ‏المنشآت ‏الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من خلال عقد الاختبارات العملية ‏والنظرية للعمالة المهنية في مراكز الفحص ‏المهني في المنشآت التدريبية ‏التابعة للمؤسسة.

وأكد المهندس "الغامدي" جاهزية المركز بالمعهد ‏لاستقبال طلبات الشركات ‏الراغبة في تسجيل الأيدي العاملة لعمل الاختبارات النظرية والعملية‏، في التخصصات التالية: ميكانيكا السيارات، والكهرباء، والتبريد والتكييف، والنجارة العامة، واللحام، وذلك عن ‏طريق التسجيل في موقع ‏‏"برنامج الفحص المهني" على الرابط التالي:‏ ‏"‏https://svp.qiwa.sa‏".

الفحص المهني المعهد الصناعي الثانوي

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01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443 06:08 PM

لعدد من العمالة في مختلف المهن للتأكد من ‏امتلاكهم ‏الكفاءة

"الفحص المهني" يواصل اختباراته بالمعهد الصناعي الثانوي بالوجه

نواف الغضوري

تبوك

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يواصل برنامج "الفحص المهني" بالمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الوجه، عقد اختباراته الخاصة بالفحص المهني، لعدد من العمالة في مختلف المهن.

وقال مدير المعهد المهندس صالح عامر الغامدي: إن الاختبار يهدف إلى التحقق من ‏امتلاك ‏العمالة المهنية للمهارات والجودة والكفاءة المعتمدة للإسهام في ‏تطوير مهارات القوى ‏العاملة، وفق مقاييس ‏عالمية لتلبية احتياجات ‏السوق.

وأضاف أن دور ‏المؤسسة قد أسهم في دعم جهود البرنامج الذي يستهدف ‏المنشآت ‏الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من خلال عقد الاختبارات العملية ‏والنظرية للعمالة المهنية في مراكز الفحص ‏المهني في المنشآت التدريبية ‏التابعة للمؤسسة.

وأكد المهندس "الغامدي" جاهزية المركز بالمعهد ‏لاستقبال طلبات الشركات ‏الراغبة في تسجيل الأيدي العاملة لعمل الاختبارات النظرية والعملية‏، في التخصصات التالية: ميكانيكا السيارات، والكهرباء، والتبريد والتكييف، والنجارة العامة، واللحام، وذلك عن ‏طريق التسجيل في موقع ‏‏"برنامج الفحص المهني" على الرابط التالي:‏ ‏"‏https://svp.qiwa.sa‏".

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الفحص المهني المعهد الصناعي الثانوي

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