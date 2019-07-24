"مرور القرى" تزيل مركبات باعة تتسبب في عرقلة حركة السير

تقف في مخرج محطة شهيرة تحدث تشوهات

أزالت دوريات المرور بمحافظة القرى، فوضى باعة بجانب إحدى المحطات الشهيرة بالقرى، بعد وقوفهم في حرم الطريق وتضييقهم لمخرج المركبات التي تتواجد في مدخل المحطة، وتسببهم بإرباك لحركة السير.

وتولت إحدى دوريات المرور توجيه المركبات بعدم الوقوف أمام مخرج المحطة، والتوجه إلى الموقع المعدّ والمجهّز من قبل بلدية محافظة القرى، والذي لا يبعد عن المحطة سوى عشرات الأمتار، ويتوفر فيه مواقف وأماكن لعرض الخضار والفواكه للباعة، ويعرف بسوق الرمان.

كما تسبب الموقع الذي كانت تقف فيه المركبات في تكرار مخالفة عكس السير، بسبب قدوم مركبات من مفرق بيده، وتوجهها إلى المحطة عن طريق عكس السير للوصول للباعة؛ وهو ما رصده مرور القرى في حينه.

بدوره تسبب وقوف المركبات بتناثر مخلفات الباعة وإحداث تشوه بصري في الموقع، وامتداد وقوف المركبات بجانب بعضها البعض وصولًا إلى حرم الطريق.