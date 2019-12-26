إعلان نتائج القبول المبدئي للجوازات للكادر النسائي على رتبة جندي

عبر بوابة "أبشر – التوظيف"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للجوازات للكادر النسائي على رتبة "جندي".



وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة "أبشر – التوظيف" على الرابط التالي www.jobs.sa .