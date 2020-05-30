"الأرصاد" تنبّه من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح سطحية نشطة، وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والمخواة وبلجرشي وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 8 مساءً.
وجدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.
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تستمر الحالة حتى الساعة 8 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح سطحية نشطة، وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والمخواة وبلجرشي وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 8 مساءً.
وجدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.