وفاة والد الزميل جزاء العصيمي

انتقل إلى رحمة الله تعالى محمد بن عبيد العصيمي والد الزميل جزاء العصيمي، رئيس تحرير صحيفة "صراحة" الإلكترونية.

وأقيمت صلاة الجنازة على الفقيد بجامع الراجحي بالرياض بعد ظهر اليوم الاثنين، ودفن الجثمان بمقبرة النسيم.

وتتقدم "سبق" بخالص العزاء وصادق المواساة للزميل "جزاء العصيمي" في وفاة والده، سائلة الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".