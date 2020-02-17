"الجبير" يستقبل الممثل الأوروبي للقرن الأفريقي ويبحث تطورات الأوضاع

استعرض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خلال لقاء بالرياض

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون القرن الأفريقي ألكسندر راندوس.



وجرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع الأفريقية خاصة في منطقة القرن الأفريقي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



حضر اللقاء، وكيل الوزارة لشؤون الدولية المتعددة عبد الرحمن بن إبراهيم الرسي.