السودان يعلن وفاة حالة ثانية بـ"ـكورونا"

"ستيني" وصل من الإمارات في 13 مارس

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم، ثاني حالة وفاة لمصاب سوداني بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الوفيات بالمرض إلى اثنين، بجانب خمسة إصابات مؤكدة.

وذكرت وزارة الصحة أن المتوفى رجل ستيني وصل للسودان من الإمارات في 13 مارس.

فيروس كورونا الجديد

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30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 04:16 PM

"ستيني" وصل من الإمارات في 13 مارس

السودان يعلن وفاة حالة ثانية بـ"ـكورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم، ثاني حالة وفاة لمصاب سوداني بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الوفيات بالمرض إلى اثنين، بجانب خمسة إصابات مؤكدة.

وذكرت وزارة الصحة أن المتوفى رجل ستيني وصل للسودان من الإمارات في 13 مارس.

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فيروس كورونا الجديد

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