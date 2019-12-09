"العواد" يبحث مع "مراسلون بلا حدود" عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك

استعرض جهود المملكة في مجال حرية التعبير

بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد عدداً من الأمور ذات الاهتمام المشترك مع منظمة "مراسلون بلا حدود"، خلال لقائه برئيس المنظمة كريستوف دولوار.

واستعرض "العواد" جهود المملكة في مجال حرية التعبير، مشيراً إلى أن المملكة عززت عملها من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مستشهداً بالنقلات النوعية التي شهدها ملف حقوق الإنسان بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث شهدت السنوات الثلاث الماضية صدور ٦٠ قراراً حقوقياً، نالت حقوق المرأة نصيب الأسد منه بـ22 قراراً.

ورحب "العواد" بالتعاون مع منظمة "مراسلون بلا حدود" من أجل حماية حقوق الإنسان، وتعزيز الممارسات الفضلى في هذا المجال.

مراسلون بلا حدود رئيس هيئة حقوق الإنسان

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09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441 06:44 PM

استعرض جهود المملكة في مجال حرية التعبير

"العواد" يبحث مع "مراسلون بلا حدود" عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد عدداً من الأمور ذات الاهتمام المشترك مع منظمة "مراسلون بلا حدود"، خلال لقائه برئيس المنظمة كريستوف دولوار.

واستعرض "العواد" جهود المملكة في مجال حرية التعبير، مشيراً إلى أن المملكة عززت عملها من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مستشهداً بالنقلات النوعية التي شهدها ملف حقوق الإنسان بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث شهدت السنوات الثلاث الماضية صدور ٦٠ قراراً حقوقياً، نالت حقوق المرأة نصيب الأسد منه بـ22 قراراً.

ورحب "العواد" بالتعاون مع منظمة "مراسلون بلا حدود" من أجل حماية حقوق الإنسان، وتعزيز الممارسات الفضلى في هذا المجال.

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مراسلون بلا حدود رئيس هيئة حقوق الإنسان

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