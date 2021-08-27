حتى الـ 8 مساءً.. رياح نشطة وسحب رعدية على تبوك

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم, تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدي الرؤية على مدينة تبوك.
وبين المركز أن الحالة - بمشيئة الله - تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443 02:52 PM

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

حتى الـ 8 مساءً.. رياح نشطة وسحب رعدية على تبوك

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم, تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدي الرؤية على مدينة تبوك.
وبين المركز أن الحالة - بمشيئة الله - تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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