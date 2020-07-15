في ثاني لقاءاته الودية ... الاتفاق يكسب الخليج بثلاثية

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على نظيره الخليج بنتيجة 3 / 0 في ثاني لقاءاته الودية، ضمن البرنامج الإعدادي لاستكمال بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019/2020
ونجح الاتفاق في تسجيل الهدف الأول عن طريق السنغالي سليمان دوكارا في الدقيقة 11، واستطاع الاتفاق تسجيل الهدف الثاني بوساطة التونسي نعيم سليتي بالدقيقة 50، وعزز الاتفاق من تقدمه بوساطة عبدالله السالم في الدقيقة 56.
تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على نظيره الخليج بنتيجة 3 / 0 في ثاني لقاءاته الودية، ضمن البرنامج الإعدادي لاستكمال بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019/2020
ونجح الاتفاق في تسجيل الهدف الأول عن طريق السنغالي سليمان دوكارا في الدقيقة 11، واستطاع الاتفاق تسجيل الهدف الثاني بوساطة التونسي نعيم سليتي بالدقيقة 50، وعزز الاتفاق من تقدمه بوساطة عبدالله السالم في الدقيقة 56.