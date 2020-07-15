في ثاني لقاءاته الودية ... الاتفاق يكسب الخليج بثلاثية

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على نظيره الخليج بنتيجة 3 / 0 في ثاني لقاءاته الودية، ضمن البرنامج الإعدادي لاستكمال بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019‪/2020‪

ونجح الاتفاق في تسجيل الهدف الأول عن طريق السنغالي سليمان دوكارا في الدقيقة 11، واستطاع الاتفاق تسجيل الهدف الثاني بوساطة التونسي نعيم سليتي بالدقيقة 50، وعزز الاتفاق من تقدمه بوساطة عبدالله السالم في الدقيقة 56.

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15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441 10:45 PM

في ثاني لقاءاته الودية ... الاتفاق يكسب الخليج بثلاثية

صحيفة سبق الإلكترونية

الدمام

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تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على نظيره الخليج بنتيجة 3 / 0 في ثاني لقاءاته الودية، ضمن البرنامج الإعدادي لاستكمال بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019‪/2020‪

ونجح الاتفاق في تسجيل الهدف الأول عن طريق السنغالي سليمان دوكارا في الدقيقة 11، واستطاع الاتفاق تسجيل الهدف الثاني بوساطة التونسي نعيم سليتي بالدقيقة 50، وعزز الاتفاق من تقدمه بوساطة عبدالله السالم في الدقيقة 56.

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