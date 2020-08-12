بعد 4 أيام.. تقرير "سبق" يُسهم في العثور على مركبة مفقودي العارضة الأربعة

تناوُل قصتهم جعل متطوعين يبحثون عنهم بالأودية القريبة حتى عُثر عليهم

ثمَّن عمُّ اثنين من المفقودين الأربعة بجبل العبادل بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان الدور الإنساني الذي قدمته صحيفة "سبق"، مؤكدًا أن التقرير الذي نشرته أمس عن اختفائهم، الذي جاء تحت عنوان (جازان.. البحث عن أربعة أشخاص اختفوا في ظروف غامضة بـ"العارضة")، أسهم بشكل كبير في العثور على المركبة.

وتفصيلاً، أشار قريب المفقودَين إلى أنه بعد تداوُل الخبر بدأ عدد من المواطنين المتطوعين بالبحث في الأودية القريبة قبل أن يتم العثور على المركبة مطمورة بالطين والصخور في منطقة وعرة، تبعد فقط قرابة ثلاثة كيلومترات عن الموقع الذي خرجوا إليه للنزهة.

ومن جهة أخرى، لا تزال فرق الدفاع المدني تبذل جهودًا كبيرة في سبيل استخراج المركبة من بين الطمر والصخور الضخمة بالتعاون مع المواطنين.

وكانت أسرة "الجذمي" قد ناشدت أمس البحث عن اثنين من أبنائها، واثنين آخرين من زملائهما؛ اختفوا في ظروف غامضة الخميس الماضي أثناء تنزههم في أحد الجبال شرق محافظة العارضة.

وأشارت الأسرة إلى أن أعمارهم تتراوح بين 20 و25 عامًا، وأنها تقدمت ببلاغ للجهات المعنية يوم الجمعة. لافتة إلى أن سيارتين من سياراتهم الثلاث وُجدتا في الموقع.

وتفصيلاً، قال ماجد جابر الجذمي، عمُّ اثنين من المفقودين، لـ"سبق": إن الواقعة حدثت فصولها بعد مغرب يوم الخميس الماضي. موضحًا أن مجموعة من الزملاء، بمن فيهم ابنا شقيقه، خرجوا في نزهة إلى أحد جبال "العبادل".

وأشار إلى أن جميعهم عادوا قبل المغرب عدا أربعة، هم ابنا شقيقه واثنان من زملائهما. مضيفًا بأنه "بعد تأخرهم حتى الليل شعرنا بالقلق؛ فحاولنا التواصل معهم غير أن جميع جوالاتهم كانت مقفلة، وآخر ظهور لأحدهم كان عند الساعة السابعة بعد المغرب؛ فتوجهنا بعدها إلى الموقع الذي خرجوا إليه فوجدنا سيارتين، فيما لم تكن الثالثة موجودة، وهي من نوع جيب أبيض".

وتابع: "بحثنا كثيرًا في المنطقة المجاورة والأودية القريبة، وخصوصًا أن أمطارًا غزيرة تعرضت لها المحافظة في اليوم نفسه؛ سالت إثرها وديان. وبحثنا في المستشفيات وكل الأماكن التي كان من المتوقع أن يكونوا فيها لكن دون جدوى، ولم نجد أي أثر لهم".

وقال "الجذمي": "تقدمنا في اليوم الثاني للحادثة (يوم الجمعة) ببلاغ للجهات الرسمية عن الاختفاء المفاجئ".



