معهد الإدارة يناقش أهم المشكلات التي تواجه الأجهزة الحكومية ويضع الحلول

لفهم مسبباتها ووضع توصيات قابلة للتطبيق بما يتّسق مع رؤية 2030

افتتح مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، ورشة العمل التي ينظّمها المعهد عن التنظيم الإداري وقياس وإدارة الأداء، وتستهدف تحديد أهم القضايا والمشكلات التي تواجه الأجهزة الحكومية في مجال التنظيم الإداري، يشارك بها المشرفون على الوحدات الإدارية التي تقوم بمهام التطوير والتخطيط الإداري بالوزارات، وكذلك المشرفون على الوحدات الإدارية المسؤولة عن قياس وإدارة الأداء بالوزارات مثل مكتب تحقيق الرؤية، أو إدارة التخطيط.

ورحّب الدكتور مشبب القحطاني بالحضور، في مستهل كلمته الافتتاحية؛ مقدمًا الشكر والتقدير للجهات الحكومية التي استجابت لدعوة المعهد للمشاركة في هذه الورشة، والورش القادمة.

وأشار إلى أن هذه الورش تُعقد بهدف تحديد أهم القضايا والمشكلات الإدارية على مستوى القطاع الحكومي بالمملكة حسب الأولوية؛ تمهيدًا لدراسة كل قضية بطرق علمية لفهم مسبباتها، والوصول إلى حلول وتوصيات علمية قابلة للتطبيق؛ بما يتسق مع الأهداف المنشودة في رؤية المملكة 2030.

وقد شارك في هذه الورشة مرشحون من أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وجامعة الملك سعود، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء)، ومعهد الإدارة العامة، ووزارة الثقافة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة العدل، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة التعليم، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة النقل، ووزارة الإعلام، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الإسكان، ووزارة الصحة.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل التي ينظمها المعهد لدراسة لتحديد أهم القضايا والمشكلات الإدارية على مستوى القطاع الحكومي بالمملكة؛ بحيث يتم تخصيص كل ورشة لمجال من المجالات الرئيسية المستهدفة في التنمية الإدارية والتي تشمل: التنظيم الإداري وقياس وإدارة الأداء، والأنظمة واللوائح، والموارد البشرية، والمالية، وتقنية المعلومات.