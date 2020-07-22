ضمن إطار البرنامج التحضيري للدوري .. الهلال يكسب الفيحاء بثلاثية

حقق فريق الهلال فوزًا كبيرًا على ضيفه الفيحاء استقر عند ثلاثة أهداف دون رد وذلك في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب نادي الهلال والتي تأتي في إطار البرنامج التحضيري لعودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل أهداف الهلال كلٌ من الهداف الفرنسي غوميز من علامة الجزاء والإيطالي سيباستيان جيوفينكو من ركلة حرة ثابتة وسالم الدوسري.