"التحالف" يؤكد تدمير 14 من الآليات العسكرية لمليشيا الحوثي والقضاء على 157 عنصرًا إرهابيًّا

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ (32) عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا الحوثية بالبيضاء والجوف وصرواح، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأكد "التحالف" أن عمليات الاستهداف شملت تدمير (14) من الآليات العسكرية، والقضاء على أكثر من (157) عنصرًا إرهابيًّا.
تنفيذ 32 عملية استهداف لآليات وعناصر الانقلابيين بالبيضاء والجوف وصرواح خلال 24 ساعة
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ (32) عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا الحوثية بالبيضاء والجوف وصرواح، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأكد "التحالف" أن عمليات الاستهداف شملت تدمير (14) من الآليات العسكرية، والقضاء على أكثر من (157) عنصرًا إرهابيًّا.