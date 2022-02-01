38 ألف خدمة علاجية قدّمها مستشفى ظلم العام للمراجعين خلال 2021

يضم عدة أقسام منها وحدة للغسيل الكلوي ومركز للعلاج الطبيعي واللقاحات

قدّم مستشفى ظلم العام، خدماته لـ38 ألف مستفيد خلال العام الماضي 2021م.

وبلغ عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية بالمستشفى 13652 مستفيدًا؛ فيما راجع 13989 مراجعًا أقسام الطوارئ، بالإضافة إلى إجراء 10210 فحوص مخبرية وإدخال 812 مريضًا إلى أقسام التنويم.

جدير بالذكر أن مستشفى ظلم يضم عدة أقسام، منها: وحدة للغسيل الكلوي، ومركز للعلاج الطبيعي، ومركز للقاحات، وغيرها من الأقسام.