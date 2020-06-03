"الصحة" تعلن تسجيل 2171 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 91182

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 03 يونيو 2020، تسجيل 2171 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 91182 حالة .



وقالت: أنه تم تسجيل 2369 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 68159 حالة ولله الحمد.



وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل 30 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 579 حالة وفاة .