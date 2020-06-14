"الصحة" تعلن تسجيل 4233 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 127541

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 14 يونيو 2020، تسجيل 4233 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 127541 حالة .
وأكدت الوزارة تسجيل 2172 حالة تعافي ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 84720 حالة كما تم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة "رحمهم الله" ليرتفع إجمالي الوفيات بالمملكة الى 972 حالة .
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة 41849 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 1855 حالة .فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 14 يونيو 2020، تسجيل 4233 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 127541 حالة .
وأكدت الوزارة تسجيل 2172 حالة تعافي ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 84720 حالة كما تم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة "رحمهم الله" ليرتفع إجمالي الوفيات بالمملكة الى 972 حالة .
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة 41849 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 1855 حالة .