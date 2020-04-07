نائب أمير مكة يقدّم واجب العزاء لذوي رجل المرور الذي توفي دهساً

وافته المنية أمس الأول خلال تأديته مهام عمله

قدّم ‏نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان، تعازيه لذوي الجندي محمد جابر الهلالي من منسوبي مرور جدة، والذي وافته المنية أمس الأول خلال تأديته مهام عمله دهسًا بمركبة أحد المخالفين للأنظمة المرورية، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وتُوفِّي رجل المرور الجندي محمد الهلالي، مساء الأحد الماضي، بعد أن اقتحم شاب متهور نقطة تفتيش منع التجوُّل، ولاذ بالفرار قبل أن تتم الإطاحة به من قِبل الجهات الأمنية بجدة.

وحدثت الواقعة بطريق الحرمين مع تقاطع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)، ونُقل رجل المرور للمستشفى، لكنه تُوفِّي متأثرًا بجراحه، رحمه الله.