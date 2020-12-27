أمطار حائل.. "رعدية" غزيرة تسبقها الرياح وهنا موعد انتهاء الحالة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل ومحافظاتها، تضمن -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح سطحية تشمل: (السليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وموقق).
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، تستمر حتى الثانية عشرة مساء.حالة الطقس الأرصاد أمطار
المركز الوطني للأرصاد: تشمل السليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل ومحافظاتها، تضمن -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح سطحية تشمل: (السليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وموقق).
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، تستمر حتى الثانية عشرة مساء.