السودان يمنع الطيران فوق المناطق الحدودية مع إثيوبيا

بعد يوم من عبور طائرة لأديس أبابا إلى أراضيه

قررت سلطة الطيران المدني في السودان، الخميس، منع الطيران فوق ولاية القضارف ومنطقتي الفشقة الكبرى والصغرى، الحدودية مع إثيوبيا، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وكانت وزارة الخارجية السودانية بيّنت أمس أن طائرة عسكرية إثيوبية عبرت الحدود بين البلدين في تصعيد خطر وغير مبرر.

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14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442 06:50 PM

بعد يوم من عبور طائرة لأديس أبابا إلى أراضيه

السودان يمنع الطيران فوق المناطق الحدودية مع إثيوبيا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قررت سلطة الطيران المدني في السودان، الخميس، منع الطيران فوق ولاية القضارف ومنطقتي الفشقة الكبرى والصغرى، الحدودية مع إثيوبيا، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وكانت وزارة الخارجية السودانية بيّنت أمس أن طائرة عسكرية إثيوبية عبرت الحدود بين البلدين في تصعيد خطر وغير مبرر.

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