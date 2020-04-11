"الصحة": من بين ضحايا "كورونا" سعودي في الـ33 من عمره من جدة

﻿أكدت: الفيروس لا يتقيد بأعمار.. ودعت لتطبيق التعليمات

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن تسجيل 5 وفيات جديدة اليوم، بفيروس "كورونا" الجديد، من بينهم سعوديان؛ أحدهم شاب عمره 33 عاماً، وآخر مسن عمره 67 عاما، إضافة إلى 3 اخرين غير سعوديين.

وقال خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات "كورونا" في المملكة: "تم اليوم تسجيل 5 حالات وفيات إضافية، منها حالة لشاب سعودي بلغ من العمر 33 عاماً توفي في جدة، وسعودي بلغ من العمر 67 عاماً في المدينة المنورة، و3 غير سعوديين بلغت أعمارهم 41 و63 و80 عاماً، ومعظهم كانت لديهم حالات مرضية مزمنة سجلت في مكة وجدة".

وأضاف "العبدالعالي": "نلاحظ أن من بين الوفيات من أعمارهم في الثلاثين من العمر، وآخرون كبار في السن رحمهم الله جميعاً"، مؤكداً للجميع أن حالات الإصابة بفيروس "كورونا" ليست حصرية على فئة عمرية معينة، فالجميع معرض صغاراً وشباباً ومسنين.

وأشار إلى تحذيرات منظمة الصحة العالمية ونصائح وتحذيرات وزارة الصحة، بأن الإصابة تحدث في أي فئة عمرية، وقد تؤدي إلى حالة حرجة لا قدر الله، بل قد تؤدي إلى الوفاة، مشدداً على الجميع بضرورة التقيد بالتعليمات؛ حرصاً على سلامتهم ومن يحبون.

ghbgI*^*4564J