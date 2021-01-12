بالصور.. مشروع استكمال "الضلع الغربي" للطريق الدائري الثاني بمكة

نشرت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة صورًا لمشروع ‏استكمال الطريق الدائري الثاني (الضلع الغربي) بمكة المكرمة.

وتضمن المشروع: تقاطع الكعكية - جرهم - الطندباوي، وتقاطع البيبان، ويشمل تنفيذ أعمال الجسور وتركيب الأرصفة وتنفيذ العلامات المرورية الأرضية، بالإضافة إلى اللوحات الإرشادية والإنارة.

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12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442 08:39 PM

بالصور.. مشروع استكمال "الضلع الغربي" للطريق الدائري الثاني بمكة

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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نشرت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة صورًا لمشروع ‏استكمال الطريق الدائري الثاني (الضلع الغربي) بمكة المكرمة.

وتضمن المشروع: تقاطع الكعكية - جرهم - الطندباوي، وتقاطع البيبان، ويشمل تنفيذ أعمال الجسور وتركيب الأرصفة وتنفيذ العلامات المرورية الأرضية، بالإضافة إلى اللوحات الإرشادية والإنارة.

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