بالصور.. مشروع استكمال "الضلع الغربي" للطريق الدائري الثاني بمكة

نشرت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة صورًا لمشروع استكمال الطريق الدائري الثاني (الضلع الغربي) بمكة المكرمة.
وتضمن المشروع: تقاطع الكعكية - جرهم - الطندباوي، وتقاطع البيبان، ويشمل تنفيذ أعمال الجسور وتركيب الأرصفة وتنفيذ العلامات المرورية الأرضية، بالإضافة إلى اللوحات الإرشادية والإنارة.
نشرت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة صورًا لمشروع استكمال الطريق الدائري الثاني (الضلع الغربي) بمكة المكرمة.
وتضمن المشروع: تقاطع الكعكية - جرهم - الطندباوي، وتقاطع البيبان، ويشمل تنفيذ أعمال الجسور وتركيب الأرصفة وتنفيذ العلامات المرورية الأرضية، بالإضافة إلى اللوحات الإرشادية والإنارة.