بالصور.. مشروع استكمال "الضلع الغربي" للطريق الدائري الثاني بمكة

نشرت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة صورًا لمشروع ‏استكمال الطريق الدائري الثاني (الضلع الغربي) بمكة المكرمة.



وتضمن المشروع: تقاطع الكعكية - جرهم - الطندباوي، وتقاطع البيبان، ويشمل تنفيذ أعمال الجسور وتركيب الأرصفة وتنفيذ العلامات المرورية الأرضية، بالإضافة إلى اللوحات الإرشادية والإنارة.