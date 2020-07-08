فهد المولد يغادر معسكر فريقه.. وإدارة الاتحاد ترد: لا مستحقات مالية للاعب

بحجة مطالبته بمستحقات مالية متأخرة.. والإدارة تتوعد

أصدرت إدارة نادي الاتحاد بياناً صحفياً بشأن مغادرة لاعب الفريق الكروي الأول فهد المولد معسكر الفريق في أبها، بحجة مطالبة اللاعب بمستحقات مالية متأخرة، لكن الإدارة الاتحادية نفت وجود مستحقات مالية للاعب.

وجاء في البيان الاتحادي: "لقد بادرت الإدارة بتسديد كافة المستحقات والرواتب لجميع اللاعبين قبل بدء معسكر الفريق الحالي في منطقة عسير".

وقالت إدارة الاتحاد إنها ستتخذ الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق النادي، ومنع تكرار حدوث مثل هذه التصرفات في المستقبل من قبل أي لاعب.

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08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441 08:57 PM

بحجة مطالبته بمستحقات مالية متأخرة.. والإدارة تتوعد

فهد المولد يغادر معسكر فريقه.. وإدارة الاتحاد ترد: لا مستحقات مالية للاعب

صحيفة سبق الإلكترونية

أبها

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أصدرت إدارة نادي الاتحاد بياناً صحفياً بشأن مغادرة لاعب الفريق الكروي الأول فهد المولد معسكر الفريق في أبها، بحجة مطالبة اللاعب بمستحقات مالية متأخرة، لكن الإدارة الاتحادية نفت وجود مستحقات مالية للاعب.

وجاء في البيان الاتحادي: "لقد بادرت الإدارة بتسديد كافة المستحقات والرواتب لجميع اللاعبين قبل بدء معسكر الفريق الحالي في منطقة عسير".

وقالت إدارة الاتحاد إنها ستتخذ الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق النادي، ومنع تكرار حدوث مثل هذه التصرفات في المستقبل من قبل أي لاعب.

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