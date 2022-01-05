مدرب الهلال: نحن الأفضل .. ومدرب الفيصلي يرد: جاهزون للتحدي

خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق كأس السوبر

وصف مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال البرتغالي "جارديم" فريقه بالأفضل، حينما يواجه نظيره الفيصلي، غداً الخميس، في كأس السوبر السعودي، وذلك على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.



وأكد مدرب الأزرق في المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، أن الهلال دائمًا له الأفضلية في النهائيات، قائلاً: "علينا أن نثبت تلك الأفضلية في الملعب".



واختتم: "سنواجه فريقاً بإمكانيات جيدة؛ مما يزيد من صعوبة اللقاء".



من جهته قال مدرب الفيصلي "راموس" في المؤتمر الصحفي: إنهم على أتم الاستعداد لمواجهة الهلال في كأس السوبر، وقال: "جاهزون للتحدي، ولدينا الإمكانيات للفوز باللقب".