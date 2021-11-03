"التجارة" تستدعي 30 شاحنة مرسيدس لخلل في ناقل الحركة

دعت إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً

استدعت وزارة التجارة 30 شاحنة مرسيدس "Arocs 964" سنة الصنع 2020 - 2021 م، لخلل في ناقل الحركة؛ قد يؤدي إلى تحرُّك المركبة أثناء وضعية الوقوف المحايد؛ ما يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التحقّق من رقم هيكل المركبة، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.