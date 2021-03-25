"الصحة": تسجيل 482 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 360 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 25 مارس 2021، تسجيل 482 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 386782 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 360 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 375831 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6630 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4321 والحالات الحرجة 622 حالة.