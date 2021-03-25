"الصحة": تسجيل 482 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 360 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 25 مارس 2021، تسجيل 482 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 386782 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 360 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 375831 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6630 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4321 والحالات الحرجة 622 حالة.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 25 مارس 2021، تسجيل 482 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 386782 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 360 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 375831 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6630 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4321 والحالات الحرجة 622 حالة.