الأكبر بالمملكة.. "بن زقر" تشغل مركزًا لوجستيًّا في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

الشركة أقامته على مساحة 97 ألف متر.. وبحجم استثمار تجاوزت قيمته مليار ريال

أعلنت شركة "بن زقر"، البدء في التشغيل التجريبي لمركز لوجستي متكامل بالوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، هو الأكبر في المملكة على مساحة 97 ألف متر، وباستثمار تجاوز المليار ريال.

وقالت الشركة في بيان صحفي: إن المركز يُعتبر أحد أكبر المراكز اللوجستية في المنطقة؛ موضحة أنها بدأت في استلام الشحنات وتخزينها في المركز وتوزيعها في السوق.

ويقدم المركز خدماته للشركات المحلية والعالمية؛ حيث تم إبرام شراكة استراتيجية لتخزين وتوزيع الأدوية مع الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية "نوبكو"، وتخزين المنتجات الغذائية للشركات العالمية في الوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مثل "موسي" و"هولستين" وشركة "مارس السعودية"، إضافة إلى منتجات غذائية متنوعة خاصة بشركة بن زقر.

وتبلغ طاقة المركز الاستيعابية أكثر من 110 آلاف طبلية لتخزين المنتجات الطبية والغذائية باستخدام أحدث تقنيات الأتمتة؛ وفقًا لأحدث المعايير العالمية، مع وجود 56 بوابة لاستقبال جميع أنواع الشاحنات، ومواقف مهيأة لاستقبال 180 شاحنة في وقت واحد؛ لتسهيل عمليات التحميل والتنزيل.

وقال رئيس الشركة أحمد بن زقر بمناسبة هذا الحدث: تم استثمار أكثر من مليار ريال في المركز؛ إذ تم تجهيزه وفق أحدث المعايير العالمية، متضمنًا آلية لتسهيل عمليات التخزين والتوزيع والنقل والخدمات ذات القيمة المضافة.

وأضاف: ضمن تخطيطنا للاستفادة الكاملة من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، تم توفير شاحنات من أجل دعم جهودنا الهادفة إلى إحداث الفرق في تقديم الخدمات والمنتجات المتنوعة؛ فضلًا عن إضافة مساحة تتجاوز 8 آلاف متر مربع لعمليات القيمة المضافة، لكافة عملائنا لتوفير المنتجات الاستهلاكية للسوق السعودي.

من جهته، ثمن الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد إبراهيم لنجاوي، اختيار شركة "بن زقر" للوادي الصناعي مقرًّا لمركزها للخدمات اللوجستية، والذي جاء نتيجةً لتميز الوادي الصناعي كأحد أكبر المنصات اللوجستية الهامة في المملكة ونقطة ربط رئيسية متقدمة لخطوط التجارة الدولية بين الشرق والغرب.

وقال "لنجاوي": مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بقطاعاتها الاستراتيجية أصبحت اليوم أحد مقومات التنمية الاقتصادية لرؤية المملكة 2030 الطموحة، عبر مساهمتها في دعم الصناعات الوطنية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية.

بدوره، ذكر أمين عام هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، مهند بن عبدالمحسن هلال، أن بدء تشغيل مركز دعم لوجستي بهذا الحجم سيحقق فوائد عديدة للقطاع اللوجستي والصناعي بالمملكة، من خلال ما سيسهم به في خفض فترات الانتظار وترقية النقل والتخزين بمواصفات عالمية.

ولفت إلى أنه سيكون نافذة تنظيمية واحدة توفرها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، لتسهيل كل الإجراءات الحكومية وتحفيز سهولة ممارسة الأعمال؛ وهو ما سيعزز من مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وفق رؤية المملكة 2030.