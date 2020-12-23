بالفيديو.. "العرفج": تكاثُر الحمام ووضع الطعام له في الشوارع أصبح قضية "مزعجة"

قال إن جميع الجهات الحكومة تسعى لتقليص الفساد ورفع مستوى النزاهة

أشار عامل المعرفة "أحمد العرفج" إلى أن وضع الطعام للحمام في الطرقات والشوارع تحوَّل لقضية مزعجة في المجتمع، متسائلاً في الوقت نفسه: أيهما أهم، قوت الحمام أم نظافة المدينة؟

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، أشار "العرفج" إلى أن جميع الجهات الحكومة اليوم تسعى لتقليص ممارسات الفساد، ورفع مستوى النزاهة. مؤكدًا ضرورة ألا تقتصر خطبة الجمعة على المعاصي الدينية، وأن تتطرق كذلك إلى المعاصي المدنية.

كما أوضح عامل المعرفة أن الانشغال ليس عذرًا؛ فكل الناس مشغولون، والعبرة ليست بالأشغال، بل بالإنتاج.. متسائلاً: "لماذا لا يرد البعض على الرسائل التي تصل إليه؟".

وفي سياق متصل، أكد "العرفج" أن السعودية بشهادة الجميع أكثر مَن يلام، وأول مَن يمد يده بالسلام والمحبة.