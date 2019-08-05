غرفة عمليات الهلال الأحمر.. عيون ساهرة على خدمة الحجيج بالمشاعر المقدسة

أكثر من 170 موظفاً يعملون على مدار الساعة للتعامل مع البلاغات الإسعافية

أكثر من 170 موظفاً يعملون على مدار 24 ساعة للتعامل مع البلاغات الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام في غرفة العمليات المركزية بالعاصمة المقدسة، والتي تقوم بدورها في استقبال البلاغات وتحويلها إلى الفرق الإسعافية المنتشرة في كافة نطاقات العاصمة المقدسة والمسجد الحرام ومشعر منى وعرفات ومزدلفة.

وفي التفاصيل، تضم غرفة العلميات المركزية أربع وحدات تشمل وحدة استقبال البلاغات ووحدة الترحيل والمتابعة والوحدة الطبية ووحدة المترجمين، كما توفر هيئة الهلال الأحمر السعودي منظومة تقنية متكاملة وتجهيزات متطورة لرفع مستوى جودة العمل وضمان الاستجابة الفورية لكافة البلاغات الإسعافية.

وتعمل الوحدة الطبية على متابعة الحالات الإسعافية عبر الهاتف وتوجيه المبلغين وإرشادهم بكيفية التعامل مع الحالات الطارئة التي لا تحتاج للنقل إلى المستشفى، أما وحدة المترجمين يتم تحويل البلاغات إليها في حال عدم إجادة المُبلغ للغة العربية حيث تتولى أخذ المعلومات الأساسية بستة لغات مختلفة، ومن ثم يتم تحويل البلاغ إلى وحدة الترحيل والمتابعة والتي تتولى ترحيل البلاغ إلى الفرق الإسعافية في الميدان ومن ثم مباشرة الحالة حتى وصول سيارة الإسعاف وتقديم الرعاية لها.

وتستقبل غرفة العمليات المركزية البلاغات الإسعافية عبر الرقم ٩٩٧ أو من خلال تطبيق "اسعفني" الذي يوفر للمستخدمين إمكانية طلب الخدمة الإسعافية بتسعة لغات مختلفة عبر الهواتف الذكية على أنظمة التشغيل أبل وأندرويد، كما يتيح للمستخدمين طلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس غرفة العمليات المركزية عبدالعزيز المروان، جاهزية كافة الطواقم التشغيلية ورفعت الغرفة حالة الجاهزية لاستقبال البلاغات والتعامل معها، من خلال الأنظمة التقنية المتطورة التي توفرها هيئة الهلال الأحمر لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة.

وأشار إلى أن غرفة عمليات الهلال الأحمر استقبلت خلال موسم الحج في العام الماضي أكثر من ٢٦ ألف بلاغ إسعافي، تم مباشرتها من جانب الفرق الإسعافية في نطاقات العاصمة المقدسة والمسجد الحرام ومشعر عرفات ومزدلفة ومشعر منى والطرق المؤدية إليها.