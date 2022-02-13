مستشفى الملك فيصل بمكة ينقذ شاباً من نزيف بالدماغ جرّاء حادث مروري

حضر للطوارئ يعاني إصابة شديدة بالرأس وكسراً بعظمة الجمجمة وتدهوراً بالوعي

نجح فريق طبي بجراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة عضو تجمع مكة الصحي، في إجراء جراحة عاجلة لإيقاف نزيف بالدماغ لشاب في العقد الثاني من العمر إثر تعرضه لحادث مروري.

حضر المصاب برفقة الهلال الأحمر الى طوارئ المستشفى يعاني إصابة شديدة بالرأس، تمت معاينة المريض وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة التي بينت وجود كسر بعظمة الجمجمة أدى إلى تدهور في درجة الوعي مع ضعف في الجهة اليسرى من الجسم، وأظهرت الاشعة المقطعية وجود كسر بالعظم الجداري الأيمن من الجمجمة مع تجمع دموي أدى إلى الضغط على مركز الحركة بقشرة المخ وتسبب في ضعف الناحية اليسرى من الجسم.

وتقرر اجراء تدخل جراحي عاجل للمريض لإيقاف النزيف واعادة الكسر إلى وضعه الطبيعي، وتم تحضير المريض للتدخل الجراحي، حيث قام الفريق برفع الجزء المكسور من عظام الجمجمة مع الحرص على بقائه سليماً حتى يمكن إعادته لوضعه مرة أخرى وتم تفريغ التجمع الدموي لتخفيف الضغط على قشرة المخ، في نهاية الجراحة تمت إعادة الجزء المرفوع من عظام الجمجمة مع تثبيته باستخدام شرائح التيتانيوم الرقيقة.

وتم نقل المريض بعد الانتهاء من الجراحة الى قسم العناية المركزة، ولله الحمد تحسنت درجة الوعي وتحسن ملحوظ بالحركة، وبفضل الله غادر المريض المستشفى بعد قرابة عشرة أيام من الجراحة، حيث تماثل للشفاء على أن يستمر في المتابعة بالعيادة الخارجية للمستشفى.