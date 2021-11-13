الكوري "هيون" يدعم أوراق الهلال قبل موقعة بوهانج في النهائي الآسيوي

أنعش لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، الكوري الجنوبي "هيون"، تدريبات فريقه اليوم السبت، وذلك بعد أن شارك في جزء من الحصة التدريبية، واقترابه من التعافي إثر الإصابة التي لحقت به.



ويواصل الأزرق تحضيراته لمواجهة بوهانج الكوري في نهائي دوري أبطال آسيا 2021 الثلاثاء 23 نوفمبر الجاري.



وجاءت عودة هيون إثر استكمال برنامجه العلاجي برفقة ياسر الشهراني الذي واصل بدوره البرنامج المعد له سابقًا.



وتركزت تدريبات الهلال اليوم السبت على الجوانب الفنية، بقيادة البرتغالي جارديم؛ إذ أدى اللاعبون تطبيقات تكتيكية متنوعة ومناورة فنية.