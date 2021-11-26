خبير طقس يحذّر: هذه الأيام تخرج العقارب والثعابين

حذّر خبير الطقس صالح الشيخي من خروج العقارب والثعابين خاصةً في مثل هذه الأيام والأوقات.
وقال "الشيخي" محذّراً عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "هذه الأيام تخرج العقارب والثعابين، ووقت تكاثرها، فبعضها تدخل البيوت؛ يجب الحذر منها خصوصاً أهل البر والكشتات والأحياء القديمة والعشوائية والمجاورة للخبوت والبراري".
حذّر خبير الطقس صالح الشيخي من خروج العقارب والثعابين خاصةً في مثل هذه الأيام والأوقات.
وقال "الشيخي" محذّراً عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "هذه الأيام تخرج العقارب والثعابين، ووقت تكاثرها، فبعضها تدخل البيوت؛ يجب الحذر منها خصوصاً أهل البر والكشتات والأحياء القديمة والعشوائية والمجاورة للخبوت والبراري".