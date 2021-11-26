خبير طقس يحذّر: هذه الأيام تخرج العقارب والثعابين

حذّر خبير الطقس صالح الشيخي من خروج العقارب والثعابين خاصةً في مثل هذه الأيام والأوقات.



وقال "الشيخي" محذّراً عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "هذه الأيام تخرج العقارب والثعابين، ووقت تكاثرها، فبعضها تدخل البيوت؛ يجب الحذر منها خصوصاً أهل البر والكشتات والأحياء القديمة والعشوائية والمجاورة للخبوت والبراري".