رئيس نيجيريا يصل الرياض للمشاركة في مبادرة مستقبل الاستثمار

وصل إلى الرياض اليوم الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، والوفد المرافق له، للمشاركة في مبادرة مستقبل الاستثمار.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي؛ الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة, والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض, ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، ومندوب عن المراسم الملكية.