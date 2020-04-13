مؤسسة النحل توزع 120 حقيبة من منتجاتها على "أبطال الصحة"

باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد

قدمت مؤسسة النحل الجوال 120 حقيبة تحتوي على عسل وكؤوس الحبة السوداء منتج عضوي بلدي من مزارعها، إهداء منها لشؤون المراكز الصحية بمنطقة مكة المكرمة.

وقال فايز القثامي إن هذه المبادرة تأتي في هذا التوقيت من منطلق الواجب المجتمعي تجاه أبطال الصحة خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كورونا.

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13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441 01:10 AM

باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد

مؤسسة النحل توزع 120 حقيبة من منتجاتها على "أبطال الصحة"

صحيفة سبق الإلكترونية

مكة المكرمة

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قدمت مؤسسة النحل الجوال 120 حقيبة تحتوي على عسل وكؤوس الحبة السوداء منتج عضوي بلدي من مزارعها، إهداء منها لشؤون المراكز الصحية بمنطقة مكة المكرمة.

وقال فايز القثامي إن هذه المبادرة تأتي في هذا التوقيت من منطلق الواجب المجتمعي تجاه أبطال الصحة خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كورونا.

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