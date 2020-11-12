أسواق الخميس.. النفط يرتفع وبرنت عند 43.86 دولارًا للبرميل

صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.2%

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، وسط آمال بأن تؤجل "أوبك+" قرار تخفيف خفض مستويات الإنتاج المقرر في بداية العام المقبل، في ظل استمرار زيادة إصابات "كورونا" التي تضغط على مستويات الطلب على الخام.

وذكرت مصادر لوكالة "بلومبرج" أن مجموعة "أوبك+" تدرس تمديد اتفاق خفض الإنتاج لفترة تتراوح ما بين 3 أشهر إلى 6 أشهر؛ إذ من المقرر أن تعقد اجتماعًا في نهاية الشهر الجاري لمناقشة مستويات الإنتاج؛ وفق رويترز.

واتفقت "أوبك+" في وقت سابق من العام الجاري على بدء تخفيف مستويات خفض الإنتاج في يناير؛ إذ إنها ملتزمة بخفض الإنتاج بمقدار 7.7 مليون برميل يوميًّا في الوقت الحالي.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 0.1% إلى 43.86 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:55 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% عند 41.53 دولارًا للبرميل.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة بيانات المخزونات الأمريكية عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم.