ارتفاع قياسي لحركة الإنترنت بنسبة 740% والصوتية 800% في جائزة stc الكبرى للفورمولا1

رئيس مجلس إدارة stc والرئيس التنفيذي يهنئان القيادة على نجاح استضافة المملكة للحدث

أعلنت مجموعة stc، في ختام سباق جائزة stc الكبرى للفورمولا1، التي استضافتها مدينة جدة على مدى ثلاثة أيام، عن تجاوز شبكة الاتصالات الخاصة بها، لساعات ذروة غير مسبوقة شهدتها منطقة الحدث، بارتفاع حركة الإنترنت أكثر من 740% والحركة الصوتية إلى أكثر من 800%.

وأشارت المجموعة إلى أن ذلك نتيجة للإقبال الكبير من الجمهور الحاضر للفعالية من الداخل وضيوف التجوال الدولي القادمين من الخارج، والذين سجلوا أرقاماً قياسية بارتفاع العدد في ساعة الذروة لأكثر من 370%.

وقالت مجموعة stc: بلغت نسبة عدد الزوار الحاضرين للسباق من دول أوروبا والأمريكتين والصين وكوريا واليابان ودول الخليج 67%، كما تمت توسعة الشبكة في منطقة الحدث بسعات إضافية تربو على 275% على ما كانت عليه قبل الحدث بما فيها توسعات خاصة لشبكات الجيل الخامس.

من ناحية أخرى، رفع رئيس مجلس إدارة مجموعةstc الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، التهنئة بمناسبة نجاح استضافة جائزة stc الكبرى للفورمولا1 في المملكة العربية السعودية.

كما قدم الشكر للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة والأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لجهودهم في إنجاح هذا الحدث الدولي الهام.

بدوره، قدم الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد، بعد مشاركته بتتويج الفائزين بالسباق، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

وقال "الوتيد": "نعتز بهذا الإنجاز الذي حققته المملكة والنجاح الكبير الذي شهدته الجائزة. ونفخر بالدور الذي قمنا به من تمكين هذا الحدث بالتقنيات الرقمية المتطورة."

جدير بالذكر ـن رعاية stc لهذا الحدث العالمي، جاءت مواكبة لدورها الهادف إلى تمكين التحول الرقمي للقطاعين العام والخاص في المملكة من خلال تسخير إمكانياتها الرقمية لسباق الفورمولا 1 العالمي.