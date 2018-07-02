"هدف": تمديد فترة التسجيل في برنامج "صيفي" إلى الخميس المقبل

صندوق تنمية الموارد: نظراً للإقبال من المنشآت لتسجيل فرصها التدريبية

مدد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" فترة تسجيل الفرص التدريبية للمنشآت في برنامج التدريب الصيفي "صيفي"، إلى الخميس المقبل 21 شوال 1439 الموافق 5 يوليو 2018، بدلًا من اليوم (الإثنين)؛ وذلك نظراً للإقبال من المنشآت لتسجيل فرصها التدريبية في البرنامج.

في هذا السياق، دعا "هدف" منشآت القطاع الخاص إلى سرعة تسجيل الفرص التدريبية المتاحة لديها أمام الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق ببرنامج التدريب الصيفي (صيفي)، مؤكدًا أنه يمكن للمنشآت التسجيل إلكترونيًا عبر رابط البرنامج من خلال الرابط الإلكتروني للبرنامج: http://saifi.hrdf.org.sa.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" خالد أبا الخيل، أن دور منشآت القطاع الخاص المشاركة في برنامج التدريب الصيفي (صيفي) يرتكز على عِدة محاور، منها المساهمة في الدعم وفق النِسب المُحدّدة في القرار الوزاري رقم (1047/1) وتاريخ 8/ 3/ 1429هـ، وتنفيذ التدريب سواء التدريب على رأس العمل أو التدريب لدى الجهات التدريبية، وإصدار شهادة للمتدربين بعد انتهاء المدة التدريبية المحددة.

وأكد المتحدث الرسمي، أهمية التزام المنشآت بجودة التدريب والانضباط وغرس قيم العمل في الطلبة المستفيدين من التدريب، وذلك من أجل إكسابهم المهارات والخبرات المناسبة، لتكون عونًا لهم في الدخول إلى سوق العمل، حينما يحصل المتدرب على فرصة وظيفية بأي من القطاعات التي نال فيها دورات تدريبية، أو اكتسب مهارات وخبرات تؤهله لهذا العمل.

وأبان "أبا الخيل" أن "هدف" أعد دليلًا إرشاديًا للمنشآت على الموقع الإلكتروني لـ"صيفي" لشرح كيفية المشاركة في البرنامج.

ويقدم "صيفي" فرصاً تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة؛ بهدف إكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف، وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

وينقسم التدريب في (صيفي) إلى نوعين، الأول: التدريب على رأس العمل، وهو التدريب الذي يتم داخل منشآت القطاع الخاص، ويعمل فيه الطالب أو الطالبة إلى جانب موظف المنشأة لاكتساب الخبرة والتعرف على بيئة العمل، والثاني: التدريب لدى جهات تدريبية، وهو التدريب الذي يتم في جهات تدريبية معتمدة بتمويل من منشآت القطاع الخاص التي يتعذر عليها التدريب على رأس العمل، أو لديها الرغبة في تدريب الطلاب لدى جهات تدريبية.