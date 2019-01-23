بعد قرار الوزير.. البدء في إسقاط واسترداد المقابل المالي للوافدين بالقطاع الخيري

تأتي وفقاً لشروط أبرزها التزام المنشأة بالنطاقات والتقديم خلال الموقع الإلكتروني

علمت "سبق" عن البدء في إسقاط الضريبة المجمعة عن المقابل المالي في القطاع الخيري، والذي يسدده القطاع عن وافديه، وذلك على خلفية ما أكده وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي خلال اللقاء السنوي للجهات الخيرية الذي نظمته جمعية البر بالمنطقة الشرقية مؤخراً أن إسقاط ضريبة القيمة المجمعة عن القطاع الخيري قريب.

وأكد مدير مكتب العمل بمحافظة الخبر منصور آل بن علي أن خدمة تقدم القطاع الخيري بإسقاط الضريبة المجمعة عن المقابل المالي الذي يسدده القطاع عن وافديه متاح الآن، مضيفاً أنه رغم إتاحة استرداد المقابل المالي الذي تم دفعه من هذه الجهات منذ بداية 2018م، إلا أن مكتب الخبر لم يتلقَّ حتى الآن طلباً من أي جهة خيرية تابعة لمحافظة الخبر باسترداد هذا المقابل.

وأشار "آل بن علي"، خلال هامش ورشة عمل أقامها مكتب عمل الخبر أمس بجمعية البر بالمنطقة الشرقية بعنوان "حقوق وواجبات الموظف" أن استرداد القيمة المجمعة من الجمعيات للوافدين تأتي وفقاً لشروط أبرزها التزام المنشأة بالنطاقات، وأن آلية تقديم الجهة الخيرية لاسترداد رسوم عام كامل تقريباً تأتي من خلال التقديم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العمل عبر آلية محددة.

من جانبها، أكدت نورة السبيعي رئيسة قسم شؤون المرأة العاملة بمكتب عمل الخبر أن عدم تقدم الجمعيات الخيرية لاسترداد رسوم "المجمعة" التي سددتها عن العاملين بها من الوافدين قد يكون راجعاً إلى قلة وعي هذه الجهات بإمكانية الاسترداد، ووجهت "السبيعي" دعوة للجهات الخيرية بمحافظة الخبر الراغبة في استرداد المقابل المالي للوافدين لزيارة مكتب عمل الخبر لشرح آلية التقدم لاسترداد هذه الرسوم التي يتحملها صاحب العمل "الجهة الخيرية" عن وافديها، أو التقدم بطلب عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العمل لاستردادها من خلال النقر على أيقونة "الضريبة المجمعة" بالنظام، ثم إدخال رقم الحساب البنكي للجهة الخيرية وبدء طلب الاسترداد، ثم بعد موافقة الوزارة على الطلب يتم إيداع مبلغ الاسترداد في حساب الجهة الخيرية.

يُذكر أن "السبيعي" ناقشت خلال ورشة العمل التي نظمها مكتب العمل بالخبر بجمعية البر بالمنطقة الشرقية عدداً من القوانين العمالية ونظام عقود العمل وحقوق الموظف في الإجازات وواجباته تجاه المنظمة التي يعمل بها. واختتمت الورشة بتكريم المدربين ومدير مكتب عمل الخبر من قبل أمين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبدالعزيز العفيصان.

يُذكر أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أشار مؤخراً خلال اللقاء السنوي للجهات الخيرية الذي نظمته جمعية البر بالمنطقة الشرقية إلى أن إسقاط ضريبة القيمة المجمعة عن القطاع الخيري قريب، حيث يأتي هذا القرار بإسقاطها تنفيذاً لوعد الوزير الذي وعد به 350 جهة خيرية حضرت اللقاء السنوي الخامس عشر للجهات الخيرية في المنطقة الشرقية منذ شهرين.