منحة بـ125 مليون دولار.. السعودية تمول خدمات 3 مستشفيات تونسية

ممثلة في "صندوق التنمية" وعبر3 عقود.. 36 شهرًا المدة القصوى للتنفيذ

وقعت وزارة الصحة التونسية، ثلاثة عقود تخص الخدمات الاستشارية لمستشفيات ثلاثة, وذلك ضمن تنفيذ اتفاقيات إنشاء وتجهيز ثلاثة مستشفيات ممولة من المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي ورئيس وفد الصندوق السعودي للتنمية الذي يزور تونس حاليًا محمد بن عدهان الشمري.

وتُعد العقود التي وقعتها وزيرة الصحة التونسية بالنيابة سنية بالشيخ وممثلا المكتبين الاستشاريين السعوديين, عقود خدمات استشارية ممولة من المنحة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لإنشاء وتجهيز مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز الجامعي بمدينة القيروان بتكلفة إجمالية تبلغ 85 مليون دولار أمريكي, ومن قرض الصندوق السعودي للتنمية المخصص لإنشاء وتجهيز مستشفيين بكل من مدينتي الجم وسبيبة بتكلفة إجمالية تبلغ 40 مليون دولار أمريكي.

وبهذه المناسبة أشاد السفير "العلي" بعمق العلاقات والتعاون بين المملكة وتونس وخاصة في المجال الصحي، مؤكداً حرص إدارة الصندوق السعودي للتنمية على التعجيل في تنفيذ هذه المشاريع التي ستعزز الرعاية الطبية بهذه المناطق.

بدورها، أشادت وزيرة الصحة التونسية بالنيابة، بدور المملكة في دعم هذه المشاريع واهتمامها البالغ بالإسراع في البدء بالأشغال الخاصة بها، لافتة الانتباه إلى أن تنفيذ هذه المشاريع سيكون على مدة 36 شهراً بالنسبة لمستشفى الملك سلمان الجامعي في القيروان، فيما سيكون في مدة 24 شهراً بالنسبة لمستشفيي سبيبة والجم.