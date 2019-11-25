لم تنقل للمستشفى .. ثعبان يقتل تلميذة داخل فصل بالهند

قضايا واحتجاجات وقرارات بشأن مدير المدرسة والوكيل

تُوفيت التلميذة "شيهلا شيرين"؛ بسبب لدغة ثعبان داخل الفصل، بإحدى مدارس ولاية كيرالا الهندية، وبعدها أصدرت الحكومة المحلية قراراً بإيقاف مدير المدرسة عن العمل، إضافة إلى معلم وأحد وكلاء المدرسة.

وقال موقع هيئة الإذاعة البريطانية، إنه تم إيقاف مدير مدرسة في الهند عن العمل عقب موت تلميذة لدغها ثعبان في أحد الفصول الدراسية، واتهمت أسرة وزملاء التلميذة "شيرين"؛ 10 سنوات، طاقم التدريس بعدم التعامل بجدية مع إصابتها الخطرة وعدم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

وأثار موت الطفلة غضباً واسع النطاق واحتجاجات في مارس الماضي في منطقة سولثان باثري في ولاية كيرالا.

وأوقفت الحكومة المحلية أيضاً أحد وكلاء المدرسة عن العمل.

شكوى بلا إجابة

وقال شهود عيان إن شيرين شكت من تعرُّضها للدغة ثعبان يوم الأربعاء نحو الساعة الثالثة ظهراً، وكان الثعبان مختبئاً في حفرة في الأرضية الأسمنتية، بحسب تقارير إعلامية محلية.

وقال زملاء التلميذة إن مدرساً، تم إيقافه أيضاً، تجاهل مزاعم التلميذة بشأن لدغة الثعبان وطلبها المساعدة الطبية.

ساعة كاملة

ولم تنقل شيرين إلى المستشفى إلا بعد ساعة كاملة عندما ذهب والدها إلى المدرسة ليعيدها للمنزل في موعد الانصراف، وذلك بحسب تقارير إعلامية محلية.

وقالت أسرة الطفلة إنها قامت بزيارة ثلاث مستشفيات للحصول على ترياق لسم الثعبان دون جدوى، وتُوفيت شيرين وهي في طريقها للمستشفى الرابع، وأثار موت شيرين شكاوى واحتجاجات واسعة النطاق ضد أحوال المدارس.

القضية أمام حقوق الإنسان

وأصدر مسؤولو التعليم في الولاية تعليماتهم للمدارس المحلية بفحص المباني التابعة لهم وتنظيفها، ويدرس عدد من المؤسسات الحكومية، بما فيها لجنة حقوق الإنسان التابعة لولاية كيرالا، هذه القضية، وكتب راؤول غاندي، وهو نائب عن دائرة واياناد التي توفيت فيها الفتاة، خطاباً إلى رئيس وزراء الولاية.

وفي خطابه سلط غاندي؛ الضوء على مشكلات "البنية المتداعية" داخل المدارس، ودعا إلى دفع تعويض لأسرة الضحية.

ونسبت صحيفة "تايمز أوف إنديا" لغاندي؛ قوله في خطابه: "آمل أن تتخذ حكومة الولاية الخطوات الضرورية لضمان ألا يعاني أي أب وأم هذا الألم ثانية".

يُذكر أن العالم يشهد 5.4 مليون لدغة ثعبان سنويا؛ 100 ألف منها تؤدي إلى الموت، و400 ألف أخرى تؤدي إلى إصابة الضحايا بإعاقات دائمة.